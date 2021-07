Der Gürtelpool ist in Niederösterreich geparkt

Im August des Vorjahrs war er der Aufreger schlechthin – der Pop-up-Pool am Neubaugürtel. Heuer ist es ruhig um das mobile Schwimmbecken geworden. Das liegt auch daran, dass er gut versteckt ist. Bei der Agentur Artphalanx, Besitzerin und Ideengeberin für den Gürtelpool, hält man sich dazu zurückhaltend: „Eingelagert ist er in Niederösterreich“, heißt es auf KURIER-Anfrage. „Beim Poolbauer Grabner.“ Das Unternehmen hat seinen Sitz in Pottenstein, es hat das Schwimmbecken gebaut. Besichtigen darf man es derzeit nicht. Und obwohl es internationales Interesse in Form von Anfragen aus anderen Städten für den Pool gab, wird er einen entspannten Sommer 2021 verbringen. Geplant sei damit heuer „gar nichts“, heißt es vonseiten Artphalanx.