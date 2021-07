Geheimer Park im Palais Auersperg wird zum Gemeinschafts-Schanigarten

Es gibt Neuigkeiten im Fall „Palais Auersperg“: Seit Weihnachten ist die Eigentümer-Firma des Palais an der Auerspergstraße, in dem einst Mozart seine Oper dirigierte und Sisi bei einem Ball tanzte, insolvent. Eigentlich wünschte sich der 8. Bezirk, dass der 6.000 Quadratmeter große Park der Anlage für Anrainer geöffnet werde. Die Stadt sollte das Palais am besten gleich kaufen. Jetzt sind es aber Gastronomen, die den Park vorerst bis September für die Öffentlichkeit öffnen.