Ku(h)linarische Kettenreaktion: Wiens bester Burger zu Gast im Dogenhof

Neben der Kirche, an der Hausnummer 45, plant Steiner ein neues Projekt. Früher befand sich dort eine Libro-Filiale. Jetzt steht das Geschäftslokal leer. Doch das soll nicht mehr lange so sein: Noch heuer will Steiner hier ein neues Lokal aufsperren, eine Mischung aus Wirtshaus und Fleischerei.

Fleischerei und Wirtshaus nebenan

Nach einem Namen und den passenden Fliesen wird noch gesucht. Fest steht, dass das Lokal einzigartig sein soll. Zu viel darüber verraten will Steiner noch nicht. So viel sei aber gesagt: Im neuen Lokal wird es auch um Kühe gehen. Und um Nachhaltigkeit und komplette Verwertung. „Man kann nicht jeden Tag ein Steak essen. Bei einer Kuh ist eben mehr daran. Darum geht es uns“, sagt Dogenhof-Co-Inhaber Mile Palikukovski.