Das zähe Geschäft mit den Kaugummiautomaten

Weniger Greißler, verglaste Geschäftsflächen

Früher gab es in Österreich 8.000 Automaten an Hausmauern, heute sind es 4.000. Einige hundert davon befinden sich auch heute noch in Wien.

Die Nachfrage sei aber geringer geworden. „Es gibt heute weniger Greißler und viele verglaste Geschäftsflächen, da kann man gar keine Automaten aufhängen“, sagt Schwarz.