Das neue Gartenbaukino will zurück in die 1960er

Am 19. Dezember 1960 wurde das Gartenbaukino eröffnet. An diesem Tag war niemand geringerer als Weltstar Kirk Douglas bei der Premiere von „Spartacus“ in dem neuen Kino am Prachtboulevard zugegen. Die Nachkriegszeit brachte Glamour, Luxus und Lebensfreude – auch nach Wien.

Diese Lebensfreude spiegelt sich auch in der Architektur wider. „Gebt der Stadt die Farben“, soll etwa ein Appell des Architekten, Robert Kotas, gewesen sein. Er plante und gestaltete den Kinotempel ab 1947. Denkmalschutzexperte Manfred Wehdorn, der auch das Schloss Schönbrunn und die Spanische Hofreitschule renoviert, hat die Aufgabe, das denkmalgeschützte Kino zu sanieren.