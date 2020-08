Gürtelpool: Kassasturz am Beckenrand

Eine „Kostenexplosion auf bereits 360.000 Euro“ ortete die ÖVP am Dienstag. Gerhard Zatlokal, Vorsteher im 15. Bezirk (SPÖ) und Mastermind hinter dem Projekt, amüsiert das: „Man könnte fast glauben, diese Zahl hat Finanzminister Blümel ausgerechnet“. Tatsächlich würden nach derzeitigem Stand maximal 230.000 Euro anfallen. 80.000 davon für die zweite Phase – konkret für die Verlegung in den Park und den Betrieb an seinem neuen Standort.

Nicht schlagend würden hingegen jene 110.000 Euro, die angeblich veranschlagt wurden, damit die Ampelschaltungen angepasst werden können. Dies sei bis dato nicht erfolgt.

Wer bezahlt wie viel?

Die 150.000 Euro für die erste Projektphase am Gürtel bezahlt zum Großteil der 15. Bezirk: 100.000 Euro hat der dortige Kulturausschuss für das Vorhaben freigemacht. Ein großer Teil davon geht übrigens als Mietkosten an die Agentur Artphalanx: Ihr gehört der Pool und sie wickelt das Projekt auch ab. Weitere 10.000 Euro steuerte der 7. Bezirk bei: Beglichen wurde damit die Holzbühne (samt Infrastruktur wie Stromleitungen), die im Emil-Maurer-Park (der Grünstreifen zwischen den Gürtel-Fahrbahnen) aufgebaut ist – und für Konzerte und Workshops genutzt wird. Die restlichen 40.000 Euro teilen sich die Mobilitätsagentur und die Institution Kunst im öffentlichen Raum.