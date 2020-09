Was Gürtel-Pool-Initiator Gerhard Zatlokal zum Rathaus-Zwist sagt

Es geht ja nicht nur um den Pool, Sie denken auch laut über dauerhafte Verkehrsberuhigung nach. Sind Sie manchen zu umtriebig?

Man muss die Zeichen der Zeit erkennen. Darum sage ich: Das ist weder grüne noch rote Politik. Aber was ich für mich in Anspruch nehme, ist sozialdemokratische Politik. Das heißt: Politik für die Bezirksbewohnerinnen und -bewohner, um Freiflächen zu bekommen. Wenn man schon über Skandale sprechen will: Für mich ist es ein Skandal, dass die ÖBB auf dem Gelände des Westbahnhofs den unteren Bereich seit Jahren brachliegen lassen und nicht der Bevölkerung zur Verfügung stellen.

Woran scheitert es in den Gesprächen mit den ÖBB?

Der einzige Grund, den die ÖBB nennen, ist die Sicherheit. Dabei kann man dieses Gelände jetzt auch betreten, auf einen Waggon hinaufhüpfen und einen Stromschlag kriegen.

Wäre für Sie ein Wechsel in die Stadtpolitik interessant?

Nein. Ich bin froh, dass ich in der Bezirksliga spiele. Das ist das, was ich mir zutraue. Da kommt man auch nicht so oft in den Medien vor. Ich habe gemerkt, dass es nicht so einfach zu verkraften ist, wenn die Kommentare und die Berichterstattung negativ sind. Und besser in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen als in der obersten Liga eine schlechte.