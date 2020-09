Mickel-Göttfert: „Erwarte Verbot von Airbnb in der Innenstadt“

„Leistbares Wohnen ist in der Josefstadt ein Thema“, sagt die Bezirksvorsteherin. Aber der 8. Bezirk ist einer der am dichtesten verbauten Wiens – für Stadtentwicklungsprojekte wie in den Außenbezirken fehlt es hier schlicht am Platz.

Deshalb hat Mickel-Göttfert nun einen anderen Plan. Sie will die Justizanstalt in der Wickenburggasse – also mitten im 8. Bezirk – absiedeln. Nicht das Gebäude, sondern die Haftanstalt. Diese ist praktisch ständig überbelegt, es kommt immer wieder zu Zwischenfällen. Auch für die Insassen ist das längst kein zeitgemäßer Strafvollzug mehr.

Mickel-Göttfert will in dem 8.100 Quadratmeter großen Gebäudekomplex nun ein „Lebenszentrum mit leistbaren, modernem Wohnen für junge Leute“ schaffen. Das Gebäude müsse ohnehin saniert werde, da könne man auch gleich Wohnungen schaffen – und Grünraum, denn auch daran mangelt es in der Josefstadt.

Mickel-Göttferts Ziel für die Wahl am 11. Oktober ist übrigens wenig überraschend: „Mein Ziel ist ganz klar, Erste zu werden.“