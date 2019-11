Der Kampf der Josefstadt um ihr Standesamt

Doch die Josefstädter wollen nicht kampflos aufgeben und haben wieder demonstriert.

Am Donnerstag zogen sie gemeinsam mit ÖVP-Funktionären vor das Wiener Rathaus, wo der Petionsausschuss tagte. Die Demonstranten brachten eine Petition zum Erhalt des Standesamts am Schlesinger Platz mit, für die laut Bezirk 1.350 Personen unterzeichnet haben.

Auch ein Leser wandte sich im Zuge der Bezirksumfrage an den KURIER.

Die Verlegung des "romantischen" Standesamtes in der Josefstadt in einen "Beton-Glas-Tempel" am Alsergrund sei eine "unwürdige Aktion", schreibt er. Schließlich sei das Standesamt am Schlesinger Platz "das schönste" in ganz Wien. Aus allen Bezirken würden die Heiratswilligen dorthin kommen.