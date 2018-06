Die Josefstadt kämpft um ihr Standesamt

Wer am Standesamt in der Josefstadt geheiratet hat, kennt den idyllischen Rahmen am Schlesingerplatz. Den können Brautpaare in Zukunft jedoch nicht mehr genießen. Denn bis Ende 2019 wird das zweitgrößte Standesamt Wiens mit jenem von Margareten zusammengelegt – und kurioserweise in den 9. Bezirk übersiedelt. In der Josefstadt versucht man, dies mittels einer Petition doch noch zu verhindern.

Dienstagfrüh starteten sämtliche Bezirksparteien gemeinsam mit lokalen Unternehmern eine Protestaktion. Bezirkschefin Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP) appellierte an SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, die Entscheidung zurückzunehmen – und lud ihn ein, doch auch selbst in der Josefstadt zu heiraten.

Zum einen, argumentiert Mickel, könne der Zweckbau in der Wilhelm-Exner-Gasse am Alsergrund, in den das Standesamt übersiedeln soll, punkto Romantik nicht mit dem Schlesingerplatz mithalten. Zum anderen werde der Wirtschaftsstandort Josefstadt geschädigt. Gastronomen erwarten ebenso Umsatzeinbußen wie Blumenhändler, Geschenke-Shops oder Foto-Ateliers.

Das bekräftigt Stefan Smolka, Inhaber des Cafés Florianihof, der mit Agapen und Hochzeitstafeln „Zigtausende Euro Umsatz im Jahr“ mache. Werde das Standesamt abgesiedelt, sehe er sich gezwungen, Personal abzubauen. In örtlichen Lokalen und Geschäften liegen ab sofort Protest-Unterschriftenlisten auf.