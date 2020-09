Wien-Wahl in Corona-Zeiten: Ein Wahlsonntag ohne Ergebnis?

Bisher galt: Die Grünen legen mit der Auszählung der Wahlkarten stets zu, während die FPÖ an Boden verliert. Entscheidend laut Hofinger werde sein, welcher Partei es am besten gelingt, ihren Anhängern die Wahlkarte schmackhaft zu machen.

Extrem spätes Ergebnis:

Manche Polit-Junkies werden am Abend des 11. Oktober etwas unbefriedigt ins Bett gehen. Denn wegen der hohen Zahl an Wahlkarten ist es wahrscheinlich, dass es zu diesem Zeitpunkt noch kein klares Ergebnis gibt. Diesmal wird man sich vielleicht sogar bis Dienstag gedulden müssen.

So lange wird möglicherweise allen voran Heinz-Christian Strache zittern müssen, bis klar ist, ob er den Einzug in den Gemeinderat schafft – was laut aktuellen Umfragen eine sehr knappe Angelegenheit werden dürfte.

Ähnliches gilt für das Rennen um Platz eins in verschiedenen Bezirken, wo schon in der Vergangenheit oft wenige hundert Stimmen ausschlaggebend waren (z. B. in Simmering oder Floridsdorf).

Zwar gibt es am Sonntagabend bereits eine Briefwahl-Schätzung, laut Hofinger könnte ihre Schwankungsbreite aber bei rund einem Prozent liegen – möglicherweise zu viel, um knappe Detailergebnisse vorwegnehmen zu können.