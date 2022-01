Warten auf Spende von RAF Camora: Rapper meldet sich zu Wort

Der 37-jährige Rapper ist in der Schweiz geboren. Im Alter von sechs Jahren zogen er und seine Familie nach Wien, er wuchs im 15. Bezirk auf.

Den Namen des Bezirks trägt er als Tattoo - und er besingt den Stadtteil immer wieder in seinen Liedern. Vergangenen Sommer nutzte RAF Camora die Fassade eines ganzen Hauses im 15. Bezirk als Werbefläche für sein neues Album.

RAF Camora ist der meistgestreamte Künstler in den aktuellen Jahrescharts auf der Plattform Spotify in Österreich. In Deutschland ist sein neues Album unter den Top 5, gleich nach Weltstar Ed Sheeran zu finden.