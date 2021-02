Hip-Hop-Superstar RAF Camora lässt in Wien jetzt Bärte frisieren

Während Raphael Ragucci aus Rudolfsheim-Fünfhaus seit Mittwoch in Dubai in Corona-Quarantäne im Hotel sitzt (und die Palmen nur noch die Kulisse hinter einem laufenden Fernseher bilden, wie man auf seinem Instagram-Profil verfolgen kann), laufen in seinem Tattoostudio und Barbershop „R“ in der Nußdorfer Straße im 9. Bezirk die Vorbereitungen fürs Wiederaufsperren am Montag.

„Wir werden volles Haus haben“, sagt Geschäftsführer Memo. Im „R“ trägt man Vorname. Termine für nächste Woche sind allesamt ausgebucht. Wer sich im Laden eines Superstars den Bart frisieren lassen will, muss frühzeitig reservieren.