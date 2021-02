Warum fliegen RAF Camora & Co. trotz Lockdown weg?

Seit 39 Tagen befinden wir uns in Österreich im harten Lockdown. Die meisten von uns verbringen diesen in den eigenen vier Wänden und geben sich mit einem Spaziergang vor der Haustür zufrieden. Doch das reicht nicht allen. So befindet sich Dieter Bohlen etwa seit Weihnachten auf den Malediven und der österreichische Rapper Raf Camora ist gerade in Dubai. Von dort hat er kürzlich via Instagram bekanntgegeben, dass er im Moment 38 Grad Fieber hat und nun hofft, dass er kein Corona hat. Aber hätte RAF Camora überhaupt wegfliegen dürfen? Oder die Tiroler Hoteliers, die nach Südafrika zum Golfen geflogen sind? Unter welchen Bedingungen darf man reisen und wie kompliziert wird das einem gerade gemacht? Diese Fragen beantworten in der heutigen Daily Podcast Folge ÖAMTC-Touristikexpertin Maria Renner und Leiter der Reise&Genuss-Abteilung im KURIER Axel Halbhuber.

Außerdem: die neuen Corona-Maßnahmen im Überblick

