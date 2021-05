Wie Kult-Agent Jack Ryan Wien erobert und was der Dreh kostet

Laut Kettner spiele aber nicht nur das Geld eine Rolle, sondern auch die Psychologie. „Wenn Filme bei uns gedreht werden, wird Wien in die Köpfe der Zuseher gepflanzt.“ Man solle dabei nur an New York denken: Jeder habe das Gefühl, diese Stadt zu kennen, weil sie so oft in Filmen vorkommt, sagt Kettner. Das motiviere, sich auch vor Ort davon zu überzeugen.

Warum Netflix & Co. nicht in Wien drehen wollen

Dass sich die internationale Produktion, deren Titel die Vienna Film Commission offiziell nicht nennen darf, die Stadt als Drehort ausgesucht hat, ist auch deswegen so erfreulich, weil Serienproduktionen üblicherweise „einen großen Bogen um Wien herum machen“, bedauert Stoisits.

Warum das so ist? Weil es hierzulande zwar steuerliche Anreize im Bereich internationaler Kinofilme gibt, nicht aber für internationale TV- und Streamingplattformen. Serienproduktionen weichen deswegen meist nach Tschechien, Deutschland, Ungarn, Slowenien oder Kroatien aus.

In Neuseeland, erzählt Kettner, habe das Land sogar 100 Millionen Euro in die Hand genommen, um eine neue „Herr der Ringe“-Serie mitzufinanzieren. „Ein mächtiges Tool für das Standort-Marketing“, sagt Kettner. Zu den beliebtesten Motiven in Wien zählen übrigens immer noch typische Sehenswürdigkeiten und der 1. Bezirk, sagt Stoisits.

Kein Wunder also, dass in der Inneren Stadt mittlerweile eine Konstruktion für Kameraschwenks aufgebaut wurde. Und inzwischen ist auch klar, welche Szene an diesem Tag gedreht wird: Der Hauptdarsteller geht eine Straße entlang.

Der Verankerung Wiens in den Köpfen der Zuseher steht also nichts mehr im Weg.