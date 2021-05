ORF und Netflix versuchen es mit sympathischer Serien-Killerin

Und dann muss man hoffen, dass nicht wieder ein Lockdown oder Ähnliches dazwischen kommt.

Gerald Podgornig: Wir hatten mit “Das schaurige Haus“ am 30. Oktober 2020 Kinostart. Am 4. November musste wegen des Lockdowns zugesperrt werden. Wir hatten an diesem einen Wochenende, an dem wegen der Corona-Vorgaben ohnehin nur eine Kino-Auslastung von 25 Prozent zulässig war, 7500 Kinobesucher. Hochgerechnet wäre das unter Normalbetrieb ein Start-Wochenende mit bis zu 20.000 Kinobesuchern gewesen. Danach mussten die Kinos schließen. Die Hoffnung, dass wir irgendwann zwischendrin in ein Kino-Fenster kommen, hat sich auch nicht erfüllt. Wir müssen nun versuchen, andere Verwertungswege zu finden. Aber, so ehrlich muss man sein, bei diesem Projekt haben wir finanziell Schiffbruch erlitten. Nun geht es nicht nur darum, den finanziellen Schaden gering zu halten, sondern auch das Produkt, den Film, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es ist ja wirklich bitter zu sehen, welch tollen Beitrag die Kreativen vor und hinter der Kamera geleistet haben und dann haben das umständehalber nur ein paar Tausend Menschen sehen können. Das darf nicht sein.

Eine zweite “Premiere“ hat wohl keinen Sinn mehr?

Thomas Hroch: Dafür sind zu viele Filme in der Pipeline und wenn, dann ist das ein ganz kurzer Slot. Wenn da ein Film nicht sofort funktioniert, ist er raus. Und wer soll unter diesen Umständen überhaupt noch Geld für Promotion usw. in die Hand nehmen? Presse bekommt man aber so auch keine mehr. Das ist ein Teufelskreis – und trotzdem sind wir stolz auf “Das schaurige Haus“, wir sind stolz auf die Filme, die wir machen.

Gerald Podgornig: Dass wir als Produzenten aber auch ans Kino denken müssen, ist unumgänglich. Wenn wir jetzt diese hart gebeutelten Kinobetreiber sehen, dann müssen wir Filme schaffen, die wieder größere Massen ins Kino bringen.

