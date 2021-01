Hochglanz-Besetzung für ARD/ORF-Produktion "Euer Ehren"

In den Hauptrollen dieser Adaption der israelischen Erfolgsserie „Kvodo" stehen Sebastian Koch, Tobias Moretti, Paula Beer, Ursula Strauss, Sascha Alexander Geršak, Taddeo Kufus, Lena Kalisch sowie als Gast Rainer Bock vor der Kamera. Gedreht wird bis Mitte April 2021 in Wien, Innsbruck und Umgebung. In ORF 2 wird die Serie als Dreiteiler á 90 Minuten zu sehen sein.

In weiteren Rollen spielen u. a. Krista Stadler, Gerti Drassl, Thomas Schubert, Andreas Lust, Manuel Sefciuc, Miriam Hie, Regina Fritsch und Jack Hofer. Produzent ist Al Munteanu von SquareOne Productions. Koproduzenten sind Thomas Hroch und Gerald Podgornig von MonaFilm, Wien.