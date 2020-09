„Die eigene Psyche ist ein wunderbares Werkzeug“

Können Sie etwas über den Einstieg in die Serie erzählen?

Der Beginn stellt sich nun so dar, dass in einem Einkaufszentrum Schüsse gefallen sind, es gibt ein Großaufgebot an Polizei, es muss also etwas Schreckliches passiert sein. Man weiß aber noch nicht, wer der Täter ist, wer die Opfer sind, ob es Zusammenhänge zwischen ihnen gibt. An diesem Punkt geht die Handlung um eine Woche zurück und man erlebt die Tage vor dieser Tat – in jeder Folge liegt der Fokus der Erzählung auf einem anderen Handlungsstrang, ist man nahe an einer Figur und ihrer jeweiligen Kränkungsgeschichte. Dabei stellt sich natürlich die Frage, ob diese Person jene ist, die zur Waffe greifen wird oder vielleicht zum Opfer wird. Nach und nach kristallisiert sich auch heraus, wie die Handlungsstränge einander bedingen und ineinander greifen. Es erinnert das Ganze ein wenig an ein Billardspiel, bei der eine Kugel eine andere antippt, worauf die wieder losrollt, eine andere streift usw.. Und so werden in dieser Geschichte auch Kränkungen angestoßen und weitergeben.

Es sind insgesamt 50 Sprechrollen geworden, die ein komplexes Netz an Beziehungen personalisieren. Hatten Sie zum Schreiben zuhause einen Plan darüber an der Wand hängen oder wie kann man sich den Umgang mit diesem Geflecht vorstellen?

Es ist das Ganze doch etwas aufwändig geworden, das stimmt. Einen Plan gab es aber trotzdem nicht, wobei ich mir am Beginn meiner Tätigkeit als Autorin auch immer gedacht habe, ich würde es so machen. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die so arbeiten, die Karteikarten nutzen, Diagramme zeichnen und Tabellen führen. Ich bin leider eine Autorin, die das im Kopf erledigen muss, das wird alles im Kopf gestrickt und geplant. Ich gebe zu, das war diesmal doch sehr anstrengend, aber es war auch eine wunderbare Arbeit. Es ist nämlich ein großes Glück bei einer Serie, Figuren über einen relativ großen Zeitraum entwickeln zu können.

Wie viele Hauptfiguren gibt es?

Ich tue mir schwer, sie zu benennen, weil ich versuche, jede Figur, auch wenn sie nur einen kleinen Raum einnimmt, als Hauptfigur zu betrachten und sie mit Kränkung, Kränkungsfolgen oder -reaktionen zu konfrontieren. Das ist natürlich sehr breit gefächert. Es gibt jedenfalls fünf Haupthandlungsstränge, die ineinander verflochten sind. Die Figuren sind toll besetzt: Murathan Muslu spielt beispielsweise einen Security-Beamten, der um seine Beziehung fürchtet, Julia Koschitz eine Versicherungsangestellte kurz vor dem Karrieresprung und Johanna Wokalek eine Ärztin, die zerrieben wird zwischen ihrem Beruf, ihrer Rolle als Alleinerzieherin und ihrem Ex-Mann.