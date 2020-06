ROMY 2020: K(l)eine Gala, aber große Gefühle

Große Freude über seine ROMY für die Serie „Freud“ kam auch bei Regisseur Marvin Kren auf, der seine Preise in eine Vitrine stellt, „damit meine Tochter (Anmerk: die kleine Florrie Paloma kam im Dezember 2018 zur Welt) sieht, was der Papa so macht“. Als Nächstes möchte er sich übrigens an Komödien wagen. „Ich arbeite an zwei sehr, sehr witzigen Stoffen“,grinst er.

Wo seine ROMY schlussendlich ihre Heimat finden wird, da muss sich ZiB-Anchor Tobias Pötzelsberger noch entscheiden. Das wird ein Match zwischen Wien und Salzburg, wie er verrät.

„Die ROMY ist ein ganz besonderer Preis für mich, denn ich bin auch Österreicher. Meine Mutter (Anmerk.: Senta Berger) und meine Oma kommen aus Wien und ich bin als Kind hier aufgewachsen und fühle mich daher Österreich sehr nah“, freut sich auch Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven. Die Trophäe kommt dann „in meinen Angeberschrank“.