Ein ausgezeichnetes Wochenende mit TOP 3 KURIER Streams

Der vierfach ausgezeichnete Film "Deine Schönheit ist nichts wert"

Ein wunderbarer filmischer Balance-Akt zwischen Alltag und Integrationsimperativ.

Der 12-jährige Veysel, halb Kurde halb Türke, ist neu in einem fremden Land. In der Schule kann er die Sprache nicht, sein Zuhause ist von einem großen familiären Konflikt beherrscht. Die einzigen glücklichen Momente am Tag sind seine Gedanken an Ana. Ana, das Mädchen in seiner Klasse, in das er unendlich verliebt ist. Der Kampf zwischen Traum und Realität scheint Veysel zu erdrücken. Bis er seinen Nachbarn kennenlernt, einen 33-jährigen Macho mit Liebeskummer, der zu seinem ersten Freund in dem neuen Land wird.

Stream direkt hier: https://kurier.vodclub.online/film/deine-schonheit-ist-nichts-wert/