Triumph für Tabak-Film bei österreichischem Filmpreis

"Österreichischer Filmpreis 2014 im ORF", Zehn ORF-kofinanzierte Filme mit 28 Nominierungen in 12 Kategorien bei den Austro-Oscars vertreten Zum vierten Mal wurde heuer der Österreichische Filmpreis vergeben. Am 22. Jänner 2014 fand die festliche Gala der Akademie des Österreichischen Films im niederösterreichischen Grafenegg statt, die ? unter der neuen Präsidentschaft von Stefan Ruzowitzky und Ursula Strauss ? die begehrten Austro-Oscars für herausragende Leistungen des vorangegangenen Filmjahres verlieh. Der ORF ist nicht nur mit zehn im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens konfinanzierten Filmen vertreten, die auf insgesamt 28 Nominierungen in 12 Kategorien kommen, sondern fungiert auch heuer wieder als wichtiger Medienpartner. Neben umfassender aktueller Berichterstattung in TV, Radio und online bieten ORF eins, ORF 2 und ORF III Kultur und Information an insgesamt zwei Abenden ? am Mittwoch, dem 22., und Donnerstag, dem 23. Jänner ? einen themenaffinen Programmschwerpunkt.Im Bild: Karl Markovics, Preisträger

