Julia Koschitz: "Erzählerisch wird derzeit mehr gewagt"

Mit Julia Koschitz kann man sich vortrefflich unterhalten - auch in Kino und TV. Aber: „Ich weiß, man hat mir nachgesagt, ich hätte bei der Komödie begonnen und sei dann für Jahre im Drama verschwunden“, räumt die ROMY-nominierte Schauspielerin im KURIER-Gespräch ein. Das ist zwischenzeitlich wieder anders geworden – eben sind in München, wo die 43-Jährige auch wohnt, die Dreharbeiten zum Kinofilm „Wie gut ist deine Beziehung“ (Arbeitstitel) angelaufen. Die Geschichte dazu: Ein Mann um die 35 (Friedrich Mücke) beschließt seine Freundin (Julia Koschitz) zurück zu erobern, bevor sie auf die Idee kommt, ihn zu verlassen. Regie führt Ralf Westhoff, für den Koschitz auch schon bei der Speeddating-Komödie „Shoppen“ vor der Kamera stand.

Die Entscheidung für oder gegen einen Film hängen bei Koschitz, die das breite Publikum spätestens seit dem Quotenhit „Das Sacher“ auch hierzulande kennt, nicht am Genre. „Mir wurden in der Zwischenzeit immer wieder Komödien angeboten. Ich finde aber, dass dass man mit der Geschichte, die man schauspielerisch umsetzen soll, auch was anfangen können muss. Da war leider nicht so viel dabei. Ich kriege gerade nicht mehr Komödien-Angebote als vorher – aber sie sagen mir einfach mehr“, erklärt die in Brüssel geborene Österreicherin.

"Geschenkt" ein Geschenk

Dazu zählt sie auch „Geschenkt“, eine Tragikomödie nach Daniel Glattauer, die sie jüngst mit Thomas Stipsits in Wien und Niederösterreich gedreht hat. Es ist das die Erstlingsarbeit von Daniel Prochaska, Sohn von Regisseur Andreas Prochaska, mit dem Koschitz u. a. den mit der Emmy ausgezeichneten TV-Film „Das Wunder von Kärnten“ gemacht hatte. „Ich war sehr gespannt auf dieses Projekt, in dem viele jüngere Leute mitgearbeitet haben“, sagt Koschitz. „Für mich war es eine selten schöne Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Und scheinbar ging es allen so.“

Über Jahre schon steht Koschitz' Name für komplexe Rollen und Tiefgang. Dazu zählten in jüngerer Zeit etwa die TV-Verfilmung der „Schweigeminute“ nach Siegfried Lenz oder im Kino u. a. „Der letzte schöne Tag“, „Hin und Weg“ mit dem ebenfalls ROMY-nominierten Florian David Fitz (Samstag, 22.05, ORF2) oder „Jonathan“ (30. März, 20.15, Arte).