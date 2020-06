Frauen in der Filmbranche: "Meine Angst ist, dass es durch die Krise einen Backlash gibt"

Leena Koppe, Jahrgang 1974, studierte Bildtechnik und Kamera an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Sie hat u. a. "Gruber geht" (dafür erhielt sie 2015 auch eine ROMY), "Was hat uns bloß so ruiniert" und "Der Boden unter den Füßen" gedreht. Derzeit arbeitet sie am Kurzfilm "Dear Darkness" von Antoinette Zwirchmayr, im Herbst geht es mit dem Landkrimi "Vier" von Marie Kreutzer weiter. Heuer wurde Koppe mit einer ROMY in der Kategorie "Beste Bildgestaltung TV-Fiction" für den ORF-Landkrimi "Das letzte Problem" mit Karl Markovics in der Hauptrolle ausgezeichnet.

Agnes Pluch, geboren 1968, studierte Theaterwissenschaft, Philosophie und Psychologie. Sie war Geschäftsführerin des Drehbuchforum Wien und des Drehbuchverbands Austria sowie Redakteurin für Film und Serie im ORF. Als freie Drehbuchautorin hat sie u. a. für "Die Auslöschung" (mit Nikolas Leytner), "Die Kinder der Villa Emma" und den "Tatort: Baum fällt" geschrieben. Im September beginnen die Dreharbeiten für die ZDFneo-Miniserie "Die Macht der Kränkung". Heuer wurde Pluch mit einer ROMY in der Kategorie "Bestes Buch TV-Fiction" für "Balanceakt" ausgezeichnet, ein TV-Drama mit Julia Koschitz als MS-Patientin.