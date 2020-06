"Frauen haben in der Coronakrise das System am Laufen gehalten"

"Wir haben in jedem Bundesland eigene Anlaufstellen und Hotlines eingerichtet beziehungsweise vorhandene ausgebaut, die unter www.oesterreich.gv.at zu finden sind.“ Jeder, der seelische Unterstützung braucht, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen will, könne das auf digitalem und telefonischem Wege tun.

Die Angst vor einem Steigen der Infektionszahlen, die Befürchtung nach der Kurzarbeit arbeitslos zu werden und generell in wirtschaftlich schwierigen wie unsicheren Zeiten zu leben, dass „beschäftigt uns alle und ist die bleibende Herausforderung“, sagt Raab, die auch deshalb die kostenlosen Angebote weiter aufrechterhalten will.