Raab: "Pandemie ändert nichts daran, dass wir für Kopftuchverbot eintreten"

Wird die Coronakrise zu mehr Religiosität oder mehr Gläubigen führen?

Diese Frage kann ich nur persönlich beantworten: Ich habe an meinen Eltern gesehen, dass ihnen der Glaube in Form von Gottesdiensten im Radio und Internet Struktur gab und Stütze war.

Ist es ein Gebot der Nächstenliebe oder Solidarität, gerade in Krisenzeiten, Flüchtlinge aufzunehmen? Deutschland, Luxemburg und Portugal nehmen minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge von den griechischen Inseln auf. Österreich nicht.

Wir erleben eine historische Krisenzeit, in der die in Österreich lebenden Menschen all unsere Hilfe brauchen. Gleichzeitig schickt Österreich Hilfsgüter in den Westbalkan, wir nehmen Corona-Intensivpatienten aus anderen Ländern auf, und wir unterstützen Flüchtlinge vor Ort. Deshalb haben wir eine Million Euro via UNHCR nach Griechenland gesendet. Durch die Verdoppelung der Spendenaktion von "Nachbar in Not" gibt es zusätzlich vier Millionen Euro.