Coronavirus: Wie umgehen mit häuslicher Gewalt

Österreich ist auf " Notbetrieb". Seit vier Tagen.

Seit vier Tagen gehen Kinder nicht zur Schule. Wenige Menschen zur Arbeit. Trotz Frühlingssonne sind die Österreicher aufgefordert, das eigene Zuhause nur für den Weg zur Arbeit und wichtige Besorgungen zu verlassen. Spaziergänge sind nur allein oder mit Familienmitgliedern empfohlen.

Konfliktpotenzial

Eine so noch nie dagewesene Situation in ganz Österreich. Für alle Bevölkerungs- und altersgruppen. Das birgt Konfliktpotenzial, denn: die Angst vor Corona, vor Arbeitsplatzverlust und die ungewohnte Situation, de facto 24 Stunden am Tag mit der Familie zusammen zu sein, ist neu. Eine der Folgen? Häusliche Gewalt.

Alma Zadic (Justiz) und Susanne Raab (Frauen und Integration) stellen deshalb um 11 Uhr eine Offensive vor. Der KURIER berichtet live.