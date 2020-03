Ausgangsbeschränkungen: Anstieg der Gewalt gegen Frauen befürchtet

Die Ausgangsbeschränkungen sind für viele schon nach zwei Tagen eine psychische Belastung. Frauenhäuser und Kriminologen warnen deshalb vor einem Anstieg der häuslichen Gewalt. So meldete die Oberösterreichische Polizei am Dienstag einen Vorfall aus Linz: Dort soll am Montag ein 31-Jähriger seine Ex-Partnerin mit einem Klappmesser mehrmals an der Hand geschnitten und sie mit dem Umbringen bedroht haben. Sie musste operiert werden.

Doch obwohl die Polizei aktuell alle Hände voll zu tun hat, beruhigt Sprecher Patrick Maierhofer: Es sei weder ein Anstieg der Kriminalität erkennbar, noch gebe es gröbere Verstöße gegen die Corona-Regeln. Im Gegenteil hielten sich die Leute recht diszipliniert an das Versammlungsverbot.