Frauenmord: Wenig Infos von Ermittlern

Die Staatsanwaltschaft bestätigte weiters, dass es im Haus des Verdächtigen in Oberösterreich eine Durchsuchung gab, da der Besitz eines Maschinengewehrs angezeigt wurde. Gefunden wurde allerdings keines. Der 34-Jährige wurde am Dienstag in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt. Spätestens am Donnerstag muss über eine U-Haft entschieden werden.

Die 34-jährige Kosmetikerin und Unternehmerin aus Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) hatte am Sonntagvormittag in Panik ihren Bruder angerufen und um Hilfe gebeten. Als dieser mit den anderen Brüdern beim Haus der Frau eintraf, soll es schon zu spät gewesen sein.