Hilfe bei sexueller Gewalt gegen Frauen

Der letzte Besuch einer zuständigen Ministerin in der Frauenberatungsstelle „ Lichtblick“ in Neusiedl am See ist schon länger her. Johanna Dohnal ( SPÖ) war bei der Eröffnung der Einrichtung im Jahr 1993 dabei.

Die aktuelle Bundesministerin Ines Stilling machte es ihr am Mittwoch nach – anlässlich des Projektstarts des erweiterten Betreuungsangebotes bei sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen. „Bis vor Kurzem gab es nur in fünf Bundesländern Frauenberatungsstellen, die auf sexuelle Gewalt spezialisiert sind. Ab sofort werden auch im Burgenland sowie in Kärnten und Vorarlberg die Beratungen für betroffene Mädchen und Frauen durch Fachberatungsstellen angeboten“, sagte Stilling.