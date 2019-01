Gewalt gegen Frauen: "Grunddenkmuster in patriarchaler Gesellschaft"

Was sind die wichtigsten Risikofaktoren?

Insgesamt sind es über 20 Kategorien. Ist er verheiratet, hat er Kinder, trinkt er Alkohol. In der Clearing-Phase soll der Mann sich an das Gruppensetting gewöhnen. Erst dann wird er in eine Trainingsgruppe überstellt. Wir müssen einen hohen Aufwand betreiben, um sicherzugehen, dass er die bestehende Gruppe nicht sprengt, dass er sich einfügen kann.

Und wann lehnen Sie einen Mann ab?

Meistens ist der Grund eine psychische Störung, Schizophrenie zum Beispiel. Solche Männer brauchen eine Einzeltherapie, das geht in der Gruppe nicht. Auch eine Suchtmittelabhängigkeit ist ein Hindernis. Ein gestandener Alkoholiker ist in der Gruppe vielleicht nüchtern und aufnahmefähig. Wenn er am Samstagabend nach zehn Bier nach Hause kommt, ist alles weggeblasen. Das bringt nichts. Wir entwickeln unser Gruppenprogramm seit 20 Jahren. Ein Zyklus besteht aus 32 Gruppensitzungen, die Männer sind in der Regel etwas über ein Jahr bei uns.

Sie haben angesprochen, dass Männer aus allen Schichten in die Männerberatung kommen. Wie sieht es bei der Nationalität aus?

Die Männer müssen so gut Deutsch können, dass sie einander verstehen. Das ist schon eine kleine Einschränkung. Ich denke nicht, dass man häusliche Gewalt daran festmachen kann, ob es Inländer oder Ausländer sind. Das hat etwas mit patriarchalen Strukturen zu tun, die auch in Österreich seit Jahrhunderten verankert sind. Wenn man sich erinnern will, vor nicht allzu langer Zeit mussten Frauen ihre Männer noch fragen, ob sie arbeiten gehen dürfen und eine Watsche war ein anerkanntes Erziehungsmittel eines Mannes gegenüber seiner Frau. Wir sollten nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern schauen, wie wir unsere Gesellschaft auf eine moderne Ebene bringen, auf der Männer und Frauen gleichgestellt sind.