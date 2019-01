Wieso in Österreich mehr Frauen als Männer ermordet werden

Am 3.1.2018 ersticht ein Mann seine Ehefrau, erwürgt seine Tochter und springt aus dem Fenster. Mutter und Tochter sind die ersten weiblichen Mordopfer des vergangenen Jahres. Bis November wird die Zahl auf den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre steigen. 41 weibliche Mordopfer bis einschließlich November wurden für die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts gezählt. In den Tagen um Weihnachten töteten zwei weitere Männer ihre Ehefrauen.

Das Jahr 2019 hat ähnlich begonnen: Es sind bereits zwei Frauen tot. Am Donnerstag erstach ein Mann in Krumbach seine Ex-Freundin. Die Tat geschah nur einen Tag nachdem ein anderer Mann mutmaßlich seine Frau und vierfache Mutter in Greinsfurth mit einem Messer tötete.

In sieben der vergangenen zehn Jahren wurden mehr Frauen Opfer von Mord als Männer. Nur in einem Jahr (2015) überwogen die männlichen Opfer. Österreich ist eines von nur vier Ländern Europas, in denen laut Eurostat-Erhebung im Jahr 2016 mehr Frauen vorsätzlich getötet wurden. In 23 Ländern wurden hingegen mehr Männer Opfer. Warum sind gerade in Österreich Frauen in größerer Gefahr?