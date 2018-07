Zahl der Morde an Frauen steigt

„Wir sind sehr besorgt über die Häufung an Morden“, sagt Rosa Logar von der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt. „Das sind Kapitalverbrechen. Dramatik ist angebracht.“

Tatsächlich ist Zahl der Morde an Frauen gestiegen. 2017 wurden 34 Frauen von in Österreich von Männern umgebracht, 2012 waren es 29 (zum Vergleich: 2017 wurden sechs Männer von Frauen ermordet, 2012 waren es ebenfalls sechs). Auch die Zahl der Mordversuche von Männern an Frauen ist gestiegen: 2012 waren es 33, 43 im Jahr 2017. Noch ist laut den Expertinnen nicht klar, ob es sich bei den gestiegenen Zahlen um einen Trend oder eine zufällige Häufung handelt. „Unserer Meinung nach nimmt die Aggression zu, während die Hemmschwelle sinkt“, sagt Schuh.

Statistisch beweisen können das die Expertinnen aber nicht. In der jährlich vom Bundeskriminalamt veröffentlichten Kriminalitätsstatistik gibt es keine kombinierten Daten darüber, ob Frauen beispielsweise von ihren Ehemännern, Söhnen oder Vätern getötet wurden. „Eine Kombination von Geschlecht und Beziehungsverhältnis wird nicht erfasst“, kritisiert Logar.

Die Daten wären für die NGOs hinsichtlich der Aufarbeitung der Fälle und der Prävention wichtig. Das Bundeskriminalamt erhebt diese Daten aber nicht: „Dieser Detaillierungsgrad ist für uns in der polizeilichen Arbeit nicht erheblich“, sagt Vincenz Kriegs-Au, Sprecher des Bundeskriminalamts.

Täter männlich, Opfer weiblich, beide lebten in einer familiären Beziehung in einer Hausgemeinschaft – das reicht den Kriminalisten an Information. Ob es sich beim Täter um den Onkel oder Ehemann des Opfers handelt, ist für die Polizei unwesentlich.