Mordversuch in Wien: 16-Jährige in akuter Lebensgefahr

Eine 16-Jährige wurde am Donnerstag von ihrem Ex-Freund in ihrer Wohnung attackiert. Der ebenfalls 16-jährige Österreicher soll der Jugendlichen laut Polizei nach der Schule in ihre Wohnung in Wien-Floridsdorf gefolgt sein. Dort soll er ihr zahlreiche Stichverletzungen am ganzen Körper zugefügt haben.

Im Anschluss flüchtete der Jugendliche, die junge Frau konnte aber noch die Rettung verständigen, welche wiederum die Polizei hinzuzog. Beim Eintreffen fanden die Beamten die junge Frau in der Wohnung. Sie war für kurze Zeit ansprechbar und teilte den Beamten mit, dass ihr Ex-Freund für ihre Verletzungen verantwortlich sei.

Sofortfahndung

Es wurde sofort eine Fahndung nach dem Flüchtenden eingeleitet. Gegen 19 Uhr konnte der Beschuldigte in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden.

Gegenüber den Ermittlern des Landeskriminalamtes leugnet der 16-Jährige die Tat. Ermittelt wird wegen Mordversuchs.

Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich in akuter Lebensgefahr.