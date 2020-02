Junge Tote im Abstellraum: Es war kein Mord

Im Fall jener 19-Jährigen, deren Leiche am Dienstag bereits stark verwest im Abstellraum einer Wohnung in Heidenreichstein im Waldviertel entdeckt wurde, liegt nach Erkenntnissen der Obduktion kein Gewaltverbrechen vor. Die gerichtsmedizinische Untersuchung am Mittwoch hat laut Kriminalisten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gebracht. Ob die junge Frau, wie vermutet an einer Überdosis Drogen gestorben ist, wird das Ergebnis einer toxikologischen Untersuchung in einigen Tagen zeigen.