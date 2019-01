Neue Polizeiausbildung bei häuslicher Gewalt

5660 Betretungsverbote wurden bis Oktober des Vorjahres von Polizisten verhängt, 2017 waren es 8755. Die einschreitenden Beamten sollen ab Sommer eine neue Aus- und Fortbildung erhalten. Und zwar in erster Linie jene rund 600 Beamte, die speziell in Sachen Opferschutz bei häuslicher Gewalt geschult sind. Ab 2020 sollen dann alle 27.000 Polizisten standardisiert eine abgespeckte Schulung erhalten. Und zwar berufsbegleitend mittels E-Learning.

Hintergrund für die Maßnahme sei, dass viele Beamte in Pension gehen werden, erklärt Oberst Harald Stöckl vom Einsatzreferat im Innenministerium, der die Ausbildung mitdesignt. Zudem habe es in den vergangenen Jahren zahlreiche Änderungen bei der Gesetzgebung gegeben. Auch mit der „Task Force Strafrecht“ von Staatssekretärin Karoline Edtstadler soll es weitere Änderungen geben, so wurde etwa am Donnerstag eine Vereinfachung des Betretungsverbotes angekündigt.