Live: Was ab 15. Mai in der Kirche zu beachten ist

In Niederösterreich sind Donnerstagfrüh 678 aktuell an Covid-19 erkrankte Personen gezählt worden. Während die Zahl der jemals nachweislich Infizierten auf 2.519 kletterte, wurden vom Sanitätsstab mit Stand 8.00 Uhr 1.841 Genesene bekannt gegeben. 88 Menschen starben bisher im Bundesland im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Durchgeführt wurden in Summe 21.969 Testungen.

Papst Franziskus hat bei der Frühmesse im Gästehaus Santa Marta im Vatikan am Donnerstag vor den sozialen Folgen der Pandemie gewarnt. "In vielen Teilen der Welt spürt man die Auswirkungen dieser Pandemie. Viele Familien sind in Not, sie hungern und oft helfen Wucherer", sagte der Papst zu Beginn der Messe.

vor 1 h | Daniela Wahl