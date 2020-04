Regelungen im Ramadan: Fasten ohne Feiern

Auch das strenggläubige Saudi-Arabien rief dazu auf, während des Ramadan zu Hause zu beten. Der Tempelberg (Haram al-Sharif) in Jerusalem bleibt aufgrund einer Verfügung der zuständigen Behörde geschlossen. Üblicherweise beten während des Ramadan besonders nachts Tausende Muslime in und an der Al-Aksa-Moschee.

Eigene Regelungen hat der Fatwa-Rat in den Vereinigten Arabischen Emiraten erlassen: Corona-Kranke und medizinisches Personal sind vom Fasten ausgenommen. Etwas strenger agiert in dieser Frage der schiitische Iran: Menschen, die an Corona erkrankt oder über 65 sind, sollen untertags zumindest Wasser trinken dürfen. Anders sieht das die Al-Azhar-Universität: Fasten stärke das Immunsystem und erhöhe so den Schutz gegen das Coronavirus.