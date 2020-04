Das Coronavirus macht auch vor Kriegen nicht halt

Zu Gefechten kommt es derzeit vor allem im Südosten des Landes, wo die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) wiedererstarkt. Nach wie vor haben die Dschihadisten viele Geldmittel zur Verfügung, die Organisation ist in viele einzelne Zellen unterteilt, die an verschiedenen Orten zuschlagen, Regierungssoldaten und Zivilsten töten. Rund 2.000 Kämpfer sollen nach wie vor in Syrien und im Irak aktiv sein, erst vergangene Woche konnten einige IS-Kämpfer aus ihren Gefängnissen in Nordsyrien entkommen.