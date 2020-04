Türkei sperrt zu Beginn des Ramadan komplett zu

Das war auch der Grund, warum sich Erdoğan so lange gegen einen Lockdown gesperrt hat – was ihm teilweise massive Kritik eingetragen hatte. Tatsächlich war die einst boomende türkische Ökonomie mit Wachstumsraten von bis zu elf Prozent bereits in Vor-Corona-Zeiten schwer angeschlagen. In der aktuellen Krise schaffte es die Regierung in Ankara gerade einmal ein Hilfspaket für die Wirtschaft in der Höhe von umgerechnet rund 14 Milliarden Euro zu stemmen – bei einem BIP von 666 Milliarden Euro (2019). Zum Vergleich: Österreichs Wirtschaftsleistung machte im Vorjahr knapp 400 Milliarden Euro aus, die Corona-Unterstützungsmaßnahmen liegen aber bei fast dem Dreifachen der türkischen Hilfe.

Öffnung des Tourismussektors ab 1. Juni?

Um den Unternehmen Luft zum Atmen zu geben, dürfte es, so meint Hüseyin Bağci, nach dem Ende des Ramadan (23. Mai) auch zu einer teilweisen Öffnung des Tourismussektors in der Türkei kommen: „Ich denke, dass es ab 1. Juni zu einer schrittweisen Normalisierung kommen könnte. Mit weniger Gästen, aber immerhin. Da hat man auch den Binnen-Tourismus im Blick. Denn Millionen Türken haben Ferienhäuser am Meer.“

Dass ausgerechnet Erdoğan , der stets den politischen Islam vor sich hergetragen hat, jetzt zu Beginn des Ramadan auch alle Moscheen sperren lässt, findet Bağci pikant: „So erzwingen äußere Einflüsse, dass die Türkei doch ein säkularer Staat bleibt.“