Corona-Krise: Häusliche Gewalt steigt verzögert an

Sollte es in einer Einrichtung zu einer Infektion mit Covid-19 kommen, würden in allen Ländern Ersatzquartiere bereitstehen. „Meine Botschaft ist: Keine Frau ist allein. Frauen und Kinder, die von Gewalt bedroht sind, bekommen Unterstützung. Plätze in den Frauenhäusern sind ausreichend vorhanden“, sagt Raab und appelliert an die Zivilcourage der Bevölkerung: „Wenn man zu Hause Gewalt beim Nachbarn wahrnimmt oder sich Sorgen um Frauen oder Kinder in seinem Umfeld macht, dann bitte die Helpline oder Polizei anrufen. Sicher ist sicher.“