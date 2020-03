Coronavirus: "Wir müssen auf Zunahme von häuslicher Gewalt vorbereitet sein"

Wie können Migranten, die der deutschen Sprache wenig oder nicht mächtig sind, erreicht und sensibilisiert werden?

Damit wir die Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich eindämmen können und die Kurve der Ansteckungen rasch abflacht, müssen alle Menschen in Österreich die wichtigen Hygiene- und Verhaltensregeln lückenlos verstehen. Es war mir deshalb wichtig, für alle Menschen mit mangelnden Deutschkenntnissen ein umfassendes Informationspaket zum Coronavirus zu schnüren. Der Österreichische Integrationsfonds hat daher in meinem Auftrag alle Informationen rund um das Coronavirus auf der Website www.integrationsfonds.at/coronainfo gebündelt und bis jetzt in 13 Sprachen übersetzt. Auch Videos zu den wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln rund um Corona stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge auch in ihren Muttersprachen alle Vorgaben und Verhaltensregeln vermittelt bekommen und diese dann auch entsprechend mittragen und weitergeben.

Wenn es zu Wegweisungen kommt: Gibt es Vorkehrungen, wohin diese Männer gehen können? Wenn die Frauenhäuser belegt sind: Welche Quartiere kommen in Quarantäne-Zeiten seitens Bundes und der Länder infrage? Und ist Vorsorge getroffen?

Auch jetzt in dieser Ausnahmesituation sind die polizeiliche Ermittlungstätigkeit und die strafrechtliche Verfolgung zu 100 Prozent gesichert. Auch bei Verdachtsfällen können Wegweisungen vollzogen werden – dafür gibt es klare gesetzliche Regelungen. Derzeit sind in den Frauenhäusern ausreichend Plätze verfügbar, das haben mir alle LandesrätInnen bestätigt. Aber selbstverständlich müssen wir darauf vorbereitet sein, wenn sich die Situation zuspitzt. Auch dafür gibt es bereits Pläne. Derzeit ist das aber noch kein Thema, weil genug Plätze vorhanden sind.