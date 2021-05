Krimi-Autor Bernhard Aichner: "Ich kann auch Liebesgeschichten"

Bernhard Aichner wurde 1972 in Heinfels, einem 1.000-Seelen-Dorf in Tirol, geboren. Mit 17 brach er die Schule ab, ging nach Innsbruck und wurde Fotolaborant. Fünf Jahre war er KURIER-Fotograf in Tirol. Im Jahr 2000 erschien sein erster Erzählband. Seither feilt er an seinem Stakkatostil aus Dialogen und temporeichen Texten.