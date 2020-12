Regisseur Umut Dağ: "Wir werden mit Drama-Serien überflutet"

Bis Ende April ist Dağ noch mit dem Schnitt beschäftigt, was danach kommt, ist noch nicht fixiert. „Wichtig ist mir immer, dass ich mich in einem Projekt wiederfinden kann, dass ich eine Vision dafür habe und auch die Vision der Autoren realisieren kann“, so Dağ. Idealerweise sei es so, „dass man etwas liest und sich denkt: Wow, ich weiß ganz genau, was die meinen, ich traue mir zu, das erfüllen zu können. Noch besser ist es aber eigentlich zu sagen: Ich traue es mir nicht zu, aber ich würde es gerne machen. Dann spürt man so ein positives Kribbeln, eine Herausforderung. Das war auch bei diesem Projekt so. Die Drehbücher haben so eine enorme Qualität, dass ich großen Respekt hatte, um nicht fast zu sagen Angst“, erzählt der Regisseur.

„Ich durfte in den letzten Jahren viel Fernsehen machen. Da muss man dann aufpassen, von meiner Warte aus gesprochen, dass man nicht in einen Trott gerät. Meine Hoffnung bei neuen Projekten ist daher stets, dass ich gefordert werde und aus meiner Komfortzone raus muss. Ich habe lange und hart dafür gearbeitet, diesen Beruf überhaupt ausüben zu dürfen. Daher wäre schlimm, wenn ich das Gefühl hätte, in einem Hamsterrad zu sitzen.“