Sorge vor Stillstand: 450.000 Quarantäne-Fälle sorgen für Personal-Lücken

Probleme, die Schichten zu besetzen, haben auch viele andere Betriebe, bestätigt Andreas Mörk, Geschäftsführer der Industrie-Sparte in der Wirtschaftskammer (WKO). Regional sind vor allem Unternehmen in Salzburg, Teilen Oberösterreichs sowie in Tirol betroffen. Am stärksten würden, so Mörk, Unternehmen in der Holzindustrie darunter leiden, vor allem Ski–Erzeuger, Plattenhersteller und Sägewerke. „Einige Betriebe stehen schon am Anschlag und können die Schichten nicht ausreichend besetzen“, berichtet Mörk.