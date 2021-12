Warnung vor Versorgungsengpässen wegen multipler Krisen

Die Österreichische Gesellschaft für Krisenvorsorge rät aufgrund "aktueller und besorgniserregender Entwicklungen" dazu, zu Hause ausreichend Vorräte anzulegen, um "zumindest" 14 Tage gut über etwaige Krisen kommen zu können.

Anlass für den Aufruf sind fünf aktuelle Entwicklungen, "die uns Sorgen bereiten", wie es in einem aktuellen Newsletter heißt.

Die s ehr rasche Ausbreitung der neuen Omikron - Variante , die zu einer massiven Erkrankun gs - und /oder Quarantä newelle führen könnte. Damit könnten Liefe rketten unterbrochen und schwer wie gende Versorgungsengpässe auf treten , bis hin zum Ausf a ll lebe ns wichtiger Infrastrukturen . D ie V erwerfungen auf dem S trommarkt : Der Strompreis (Day A head) hat sich im Vergleich zu m Vorj ahr verzehnfacht und weist eine enorme Schwan k u ngsbre ite auf. Die Preise dürften noch weiter steigen . Grund: die bevorstehende Abschaltung von drei deutschen Atomkraftwerken bis 31.12.21 , die allein e halb Österreich versorgen könnten . Hinzu kommt der Ausfall einer noch größeren Leistung smenge durch die kurzfristige und ungeplante Abschaltung mehrerer französischer Atomkraftwerke aus Sicherheitsgründen . Damit dürfte n wider den offi ziellen Beteuerungen herausfor dernde W ochen und Mon ate für den europäischen Stromnetz betrieb bevor stehen. Gleichzeitig gab es auch bei den G aspre isen e i ne enorme Pre issteigerung , die sich auf die Str ompreise auswirkt. M it der Abschaltung der Atomkraftwerke werden mehr Gas kraftwerke ben ötigt , um den Strombedarf decken zu können. Zum Te il werden nun auch alte und damit störanfälliger e Kohlekraftwerke eingesetzt . Die europäischen, insbesondere die deutschen und österreichischen Gasspeicher sind derzeit trotz des zu erwarten den Bedarfs unterdurchschnittlich gefüllt. Es gibt bereits Warnungen, wonach es im Verlauf des Winters bei der Stromerzeugung, aber auch ganz ge nerell (bei der Nahrungsmittelproduktion, beim Heizen etc.), zu größeren Versor gungsproblemen kommen könnte. Durch eine massive IT - Sicherheit slücke gibt es derzeit eine se hr selten ausgerufene Warnstufe Rot : Die Schwachstelle Log4Shell führt zu extrem kritischer Bedrohungslage , welche über die Feiertage eskalier en könnte.

Eine gefährliche gesellschaftliche Polarisierung inklusive Anschlagsdrohungen von gewissen Gruppierungen oder die instabile politische Lage mit Russland könnten das Ganze

zusätzlich verschärfen, heißt es in dem Newsletter. In diesem Zusammenhang könnte die Versorgungslogistik arg in Mitleidenschaft gezogen werden. Daher sei es nun "wichtiger denn je, dass wir die entsprechende Eigenversorgung sicherstellen".

Das sei nicht viel Aufwand, schaffe aber einen wichtigen Sicherheitspuffer, so die Gesellschaft für Krisenvorsorge.