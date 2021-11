Blackout: Was man im Notfall unbedingt braucht

Und plötzlich geht das Licht aus.... Expertinnen und Experten rechnen bereits in den nächsten fünf Jahren mit einem Blackout. Am Freitag, dem 12. November, findet in Österreich eine großangelegte Blackout-Übung statt. Wie können wir uns so ein Blackout in der Realität vorstellen, was sind die Gründe dafür und wie bereitet man sich am besten darauf vor? Antworten hat dazu heute Oberst Markus Reisner, Leiter- der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie.