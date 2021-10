Blackout: Was tun, wenn das Licht ausgeht?

„Hole Sophie, treffen uns daheim“, tippt Marie und schickt die Nachricht an Klaus. Auch wenn das Netz ausgefallen ist – es besteht eine Möglichkeit, dass die Nachricht während der Wiederherstellungsarbeiten durchkommt. Und wenn nicht? „Dann kann er froh sein, dass wir das im Vorhinein abgesprochen haben. Wer ist jetzt die ängstliche Prepperin, Liebster?“, schmunzelt Marie grimmig, während sie die ältere Dame stützt, die sie im Waggon aufgefangen hat. „Kein Lift, keine Rolltreppe, was is denn da los?“, fragt die Dame, während die beiden Stufe für Stufe nach oben nehmen. „Ich fürchte, wir haben keinen Strom mehr. Vielleicht auch länger. Wo müssen Sie denn hin?“

„Nimmer weit, im Zwanzigsten bin ich. Aber es ist so still in der Wohnung, seit der Franz nimmer ist und die Kinder sind in Deutschland und da ist man dann gerne ein bisserl draußen“, sagt sie. Marie schluckt. Sollte das wirklich ein langes Blackout sein, hätte die Dame wenig Chancen, sich zurechtzufinden. So wie Frau Huber, die Nachbarin. „Wissens was? Wenn wir oben sind, warten Sie kurz, dann hole ich meine Tochter aus dem Kindergarten und wir gehen gemeinsam heim. Wir wohnen auch im Zwanzigsten – und ich garantiere Ihnen, jetzt müssen wir aufeinander schauen“, sagt Marie. Von oben ist bereits das Hupen vieler Autos zu hören. Die Verkehrsampeln sind ausgefallen.

Kein Weiterkommen auf der Autobahn. „Bin vor Leobersdorf, schaue, dass ich heimkomme“, versucht Klaus an Marie zu senden. Hinter ihm halten immer mehr Fahrzeuge. Und niemand weiß, was vorne passiert. Sind Einsatzkräfte vor Ort? Was genau ist passiert? Wird die Autobahn noch geräumt?

„Ich gehe davon aus, dass die Einsatzkräfte bei einem schweren Verkehrsunfall die Priorität haben, zum Einsatzort zu gelangen. Vor allem wäre es bei Leobersdorf kein Problem, die Autobahn zu erreichen. Es ist daher empfehlenswert, beim Fahrzeug zu bleiben“, sagt Herbert Saurugg, ehemaliger Berufsoffizier und Blackout-Experte. „Anders wäre die Situation vor einem Tunnel. Bei einem flächendeckenden Blackout und mangelnder Infrastruktur müsste dieser lange gesperrt bleiben.“