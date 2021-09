Experte: "Baldiges Blackout realistisch, dann steht Europa still"

Aber Deutschland ist ein hoch industrialisiertes, gut funktionierendes Land. Da wird man sich dieses großen Problems doch bewusst sein?

Die Energiewende wird vor allem ideologisch mit Wunschvorstellungen betrieben. Es gibt dann Aussagen, dass alles kein Problem sei. Aber seit Jahrzehnten heißt es, dass viele Länder, wenn es im Winter eng wird, Strom aus Deutschland importieren müssen. Es könnte dann zu wenig Strom da sein. Europaweit wird es also zunehmend kritischer, zu jedem Zeitpunkt genug Strom aufzubringen.

Heikle Phasen waren immer im Winter, vor allem in den ersten Jänner-Wochen. Wird es also schon in ein paar Wochen gefährlich für uns?

Ich halte ein baldiges Blackout schon in den nächsten Monaten für sehr realistisch, aber ich habe keine Glaskugel. Es besteht immer die Möglichkeit, dass es noch einmal gut geht, vielleicht geht es Ende nächsten Jahres noch einmal gut. Aber mittelfristig wird es immer schwieriger. Noch dazu haben wir eine in die Jahre gekommene Infrastruktur. In Deutschland gibt es 500 alternde Großtransformatoren, die in den nächsten zehn Jahren getauscht werden müssten. Die Produktionskapazität beträgt aber nur zwei bis vier pro Jahr. Also, es wird viele kritische Situationen geben.