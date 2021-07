Blackout: Die Polizei rüstet sich für den Ernstfall

Es ist dunkel. Kein Licht, kein Herd, kein warmes Wasser, kein Zugang zum Computer – „Die Auswirkungen eines Blackouts (ein großflächiger Stromausfall über Bundesländer- und nationale Grenzen hinweg, Anm.) wären für jeden einzelnen spürbar“, sagte Markus Achleitner (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Linz. Bund, Länder und Gemeinden arbeiten deshalb eng zusammen, so Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat weiter, der deshalb Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) ins Netzführungszentrum der Netz OÖ einlud.

Schätzungen zufolge würde der volkswirtschaftliche Schaden eines Stromausfalls in ganz Österreich pro Tag zwischen 1,2 und 1,5 Milliarden Euro kosten. Auf OÖ würden davon etwa 240 bis 300 Millionen entfallen.

„Das Szenario eines Blackouts ist nicht so weit entfernt, wie man meint“, betonte Brunner. Erst am 8. Jänner dieses Jahres sei Europa kurz an einem vorbeigeschrammt: Eine Netzüberlastung in Südosteuropa hätte fast zu einem Blackout geführt. „Das Zusammenarbeiten der Länder war beeindruckend. Hier wurde von Finnland bis nach Italien Strom organisiert“, sagte Nehammer. Ein Blackout konnte so erfolgreich abgewehrt werden.