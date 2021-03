Video-Simulation zum Beinahe-Blackout im Jänner veröffentlicht

Das neue Jahr hat mit einem Stresstest für die Stromversorgung Europas begonnen: Am 8. Jänner ist der Kontinent knapp an einem Blackout vorbeigeschrammt, weil ein hoher Frequenzausschlag zum Ausfall eines kroatischen Umspannwerks geführt hat. In weiterer Folge fielen in mehreren Ländern Südosteuropas 14 Leitungen aus.

Dank der europaweit etablierten Schutzmechanismen sowie der umgehenden und abgestimmten Zusammenarbeit der Übertragungsnetzbetreiber konnte der Normalbetrieb für ganz Europa damals aber bereits innerhalb einer Stunde wieder hergestellt werden. Ein möglicher Blackout, also ein flächendeckender Stromausfall in mehreren Ländern, könnte weitreichende wirtschaftliche und gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.

Ein Erklärvideo des Stromnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG) zeigt die wichtigsten Ereignisse des Tages: